المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والذى وافته المنية اليوم الخميس.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعالمين في شركاتها وإصدارتها التابعة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم كل محبيه الصبر والسوان.

مكرم محمد أحمد

كما نشرت قناة إكسترا نيوز، نعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

مكرم محمد أحمد ولد فى 25/06/1935م فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفى عام 2007خاض المعركة الانتخابية فى منافسة رجائى الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيًّا مصريًّا.