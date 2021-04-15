/627259/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-كل-الخيارات-مطروحة-في-أزمة-سد-النهضة-ونبحث-عن-الأسلم
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الإتصالات الدولية التي تجريها مصرهذه الفترة من أجل ممارسة الضغوط على الجانب الأثيوبي المتعنت والرافض للمفاوضات.
وأشار حجازي، في مداخلة هاتفية على برنامج مساء dmc، انه مع التعنت الأثيوبي، سيكون هناك خيارات أخرى، مثلما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا،" كل الخيارات مطروحة"، منوها أن الدولة المصرية حتى الأن تفضل الحل الاسلم لجميع الأطراف.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لا تعترض على تحقيق دولة أثيوبيا أهدافها التنموية، ولكن يجب مراعاة مصالح وحقوق الدول الاخرى، فالنهوض لا يكون على حساب الاخر.
اللجوء لمجلس الأمن
وتابع حجازي، انه سيكون هناك تواصل مع المؤسسات الإقليمية، من أجل ممارسة الضغوط على الجانب الأثيوبي، موضحا أن المشهد يمثل خطر على الأمن القومي المصري، وإن لم تنجح المفاوضات ستلجأ مصر إلى مجلس الأمن الدولي وبحث خيارات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الخارجية الأسبق: كل الخيارات مطروحة في أزمة سد النهضة ونبحث عن الأسلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.