مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثالثة..كريم عبد العزيز وإياد نصار في رابعة العدوية 

/627252/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-الثالثةكريم-عبد-العزيز-وإياد-نصار-في-رابعة-العدوية

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثالثة شهدت أحداث مثيرة، حيث بدأت بزيارة زكريا يونس-كريم عبد العزيز- ضابط الشرطة لصديقة الرائد يوسف الرفاعي-أحمد مكي، حيث يتواجد بالمشفى بعد إصابته برفح أثناء تصديه للهجوم الإرهابي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثالثة، التي انضم خلالها كريم عبدالعزيز وإياد نصار لمعتصمي رابعة العدوية.

كريم عبد العزيز يساوم قيادي إخواني

يتجه زكريا يونس في طريقه إلى مهندس من جماعة الإخوان الإرهابية -محمد محمود عبدالعزيز- ويهدده بأوراق ليست في صالحه ألا وهي سرقته أموال التبرعات التي تأتى للأسر ليتعاون معه حول معرفة كمية السلاح الموجود بمنطقة رابعة العدوية وأنواعه وأماكن تخزينه، فيضطر الأخير للموافقة.

إسلام جمال يخطط لعمل إرهابي

تأخذنا الأحداث إلى منطقة رابعة العدوية، حيث يتواجد هارون -إسلام جمال- الذي يخطط هو وزميل له من الجماعة إلى قتل الضباط بالتعاون مع ضابط بالشرطة جاسوس لهم.

أحمد مكي خطيب أسماء أبو اليزيد

يجري يوسف مكالمة هاتفية مع والدة عاليا -أسماء أبو اليزيد- ليطمئن إذا كانت عادت للمنزل أم لا فتخبره وهي يمتلكها القلق والتوتر بأنها لم تعود بعد، فيهرول يوسف ليجدها مشتبكة مع أحد المعتصمين برابعة، فهم يحتجزون أم إحسان العامله لديها، فيخبره يوسف بأنها خطيبته ويأخذها ويذهب.

إياد نصار والشيخ همام في اتجاهان مختلفان

تنتقل الأحداث مرة أخرى لرابعة العدوية، حيث يهتف المعتصمون باللغة الإنجليزية ليصل صوتهم للعالم، وفيها يتحدث الشيخ همام مع أحد المعتصمين معه ويرسخ فيه فكرة الجهاد بالنفس، ومن ناحية أخرى ينتقد مبروك ضابط المخابرات -إياد نصار- أفعال الإخوان ويتحدث عن أصول الحاكم ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ضباط الشرطة يتجسسوا لصالح رابعة

يجتمع عدد من الضباط اللذين ينتمون إلى جماعة الإخوان داخل مسجد ويتحدثون عن رغبتهم في الانضمام إلى معتصمي رابعة العدوية.

يذهب يوسف مرة أخرى إلى منطقة رابعة ليخرج أم إحسان من هناك، فيقابل صديق قديم له من المدرسة يدعى طارق معتصم هناك، فينصحه يوسف بالرجوع عن موقفه، ولكنه يصر على الوقوف لحماية الوطن وعودة رئيسهم محمد مرسي للحكم.

كريم عبد العزيز وإياد نصار ينضموا لمعتصمي رابعة

تنتهي أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثالثة بطلب زكريا يونس ضابط الشرطة من قائده الانضمام إلى معتصمي رابعة ليفهم ماذا يجري هناك، فيتجه هو وزميله مبروك متنكرين إلى الاعتصام.