تامر عبدالحميد في ضيافة دوت الخليج الآن لفتح الملفات وكشف الأسرار

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يحل اليوم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تامر عبد الحميد ضيفاً في موقع دوت الخليج، في لقاء حصري مع موقع دوت الخليج الإخباري برئاسة تحرير الصحفي عمرو الديب .

تامر عبدالحميد في ضيافة دوت الخليج

ويفتح علي نصير رئيس تحرير القسم الرياضي بالموقع العديد من الملفات الشائكة والأسرار والخبايا في تاريخ لاعب الزمالك الأسبق الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة ومن أبرزها خلافه الشهير مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور .

أرض السادس من أكتوبر، رواتب عاملين متأخرة داخل نادي الزمالك، أحد أبرز الملفات التي كشفها نجم خط وسط الزمالك الأسبق، والتي كانت أحد الأسباب في رحيل مرتضى منصور عن ميت عقبة .

مشواره الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات، وأين هو الآن من التدريب الفني الذي يسلكه الآن مع نادي المصرية للاتصالات .

تامر عبد الحميد هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية، كان له تصريح صادم أيضا أثار الجدل في الفترة الأخيرة عن قمة كرة السلة الملغاة في الفترة الاخيرة، قال فيه : " ونشر تامر عبد الحميد منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ ، كتب فيها : “ من سنتين مكنتش تقدر تهوب ناحية الزمالك خوفا من طولة اللسان وأن يتقل منك النهارده أنت قاعد في المقصورة جنب رئيس النادي المحترم اللي كان لازم يتعمل حساب للقعدة دي وتدي تعليمات للأداريين إللي عندك إن عيب تطلبوا إن نجوم الزمالك هشام يكن وحمادة عبد اللطيف وحازم أمام ويوسف أوباما وشيكابالا وأمير عزمي وأمير عبد العزيز يطلعوا بره بيتهم “ .

وتابع : “ وما تقوليش لوائح الكسكسي بتاعت إتحاد السلة اللي بتطبق علي الكيف وأحسن وارجل حاجه إن اللي رفض خروج كباتن الزمالك في الكرة هما كباتن الزمالك في السلة لازم يبقي في رد قوي من اللجنة الحالية علي إتحاد السلة ولوائحه التفصيل “ .