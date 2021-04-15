تامر عبد الحميد لـ دوت الخليج : «مكنتش بهاجم مرتضى منصور»

/627254/تامر-عبد-الحميد-لـ-تحيا-مصر--مكنتش-بهاجم-مرتضى-منصور

أكد تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لم يكن يهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ولكنه كان يهاجم سياساته في إدارة نادي الزمالك .

وقال تامر عبد الحميد في حوار خاص لـ دوت الخليج : “ أنا عمري ما هاجمت مرتضى منصور لشخصه ولكني كنت بهاجم سياساته فقط، وعندما كان يفعل شيء جيد كنت أشير إليه “ .

وتابع : “ الأيام أثبتت أن كلامي كان صحيح 100 %، وأثبتته النيابة العامة في تحقيقاتها داخل نادي الزمالك، والمخالفات المالية التي ظهرت فجأة بعد رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور “ .

وأكمل : “ هناك 12 ألف عضوية شطبت داخل نادي الزمالك، هناك أشخاض تم الخوض في عرضهم، وهناك قيم هدمت داخل نادي الزمالك، وهذا كله إرث تركه مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور “ .

ويحل اليوم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تامر عبد الحميد ضيفاً في موقع دوت الخليج، في لقاء حصري مع موقع دوت الخليج الإخباري برئاسة تحرير الصحفي عمرو الديب .

ويفتح علي نصير رئيس تحرير القسم الرياضي بالموقع العديد من الملفات الشائكة والأسرار والخبايا في تاريخ لاعب الزمالك الأسبق الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة ومن أبرزها خلافه الشهير مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور .

أرض السادس من أكتوبر، رواتب عاملين متأخرة داخل نادي الزمالك، أحد أبرز الملفات التي كشفها نجم خط وسط الزمالك الأسبق، والتي كانت أحد الأسباب في رحيل مرتضى منصور عن ميت عقبة .

مشواره الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات، وأين هو الآن من التدريب الفني الذي يسلكه الآن مع نادي المصرية للاتصالات .