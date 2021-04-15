إنتهاء أزمة كله بالحب..ودرويش يعلق: "اللي معاه جمهور بيحبه أقوى من أي حد"

/627255/إنتهاء-أزمة-كله-بالحبودرويش-يعلق-اللي-معاه-جمهور-بيحبه-أقوى-من-أي-حد

تعرض مسلسل كله بالحب مؤخرًا لأزمة أدت إلى انسحاب عدد من طاقم العمل على رأسهم الفنان أحمد السعدني ومصطفى درويش، من استكمال مشاهدهم المتبقية.

دوت الخليج يعرض تفاصيل أزمة مسلسل كله بالحب، وأبرز تعليقات طاقم العمل، ورد فعل منتج العمل بعد انسحاب أحمد السعدني ومصطفى درويش.

انسحب أبطال مسلسل كله بالحب من استكمال مشاهدهم، ما أدى إلى لجوء منتج العمل لتقديم بيان رسمي بالاعتذار، وجاء البيان كالتالي: "تتقدم إدارة شركة "سكرمو ميديا" للانتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل كله بالحب وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم أحمد السعدني والنجمة صابرين ومصطفى درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى".

وأضاف: "تؤكد الشركة أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل ونعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذا المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الخطأ التى ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل".

كما رد مصطفى درويش على هذا البيان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتب: "الحق متخفش من انك تطالب بيه لو قدام مين، اوعى تخاف، حقك خده بأدب واحترام، وربنا معاك طول كانت على حق، اللي معاه ربنا وجمهور بيحبه وبيدعيله أقوى من أي حد".

تفاصيل أزمة مسلسل كله بالحب

تعود أزمة مسلسل كله بالحب إلى ما قبل بداية الموسم الرمضاني، عندما هدد الفنان أحمد السعدني بالانسحاب من المسلسل للمرة الأولى، وذلك بسبب سيطرة زينة على الدعايا الخاصة بالمسلسل، ووصف السعدني هذا الأمر بالمهزلة.

وكتب أحمد السعدني على حسابه بموقع فيسبوك: "شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل".

إنسحاب السعدني من كله بالحب

أعلن أحمد السعدني انسحابه تمامًا من العمل بعد عرض الحلقة الاولى، وقدم شكوى رسمية للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلي بسبب اختراق المنتج للعقد، وبعدها بساعات قليلة أعلن الفنان مصطفي درويش انسحابه أيضًا، فكتب على حسابه بموقع تويتر: "أعلن انسحابي من مسلسل "كله بالحب" ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".

وبعدها هاجم دوريش زينة بشكل مباشر، فكتب قائلًا: "هو فيه شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل.. ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتو سموه كله بالزينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وأنا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي".

مسلسل كله بالحب

الجدير بالذكر، أن مسلسل كله بالحب بطولة الفنانين زينة، وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر، ومصطفى درويش، ومحسن منصور، وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، ويعرض على قناة النهار.