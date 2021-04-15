تامر عبدالحميد لـ دوت الخليج : ما حدث مع جروس لا يصح

/627256/تامر-عبدالحميد-لـ-تحيا-مصر--ما-حدث-مع-جروس-لا-يصح

أكد تامر عبدالحميد لاعب الزمالك خلال لقاء مباشر علي موقع دوت الخليج، في لقاء حصري مع موقع دوت الخليج الإخباري برئاسة تحرير الصحفي عمرو الديب .

قال : " الزمالك مينفعش يقول للمدير الفني السابق جروس أنه يمشي، وهو جاب للفريق كونفيدرالية للفريق بعد غياب طال علي النادي".

وأضاف : " مرتضي منصور ترك نادي الزمالك في العديد من المشاكل في النادي وأكثرها المالية".

وأضاف : " هناك 12 ألف عضو من نادي الزمالك، تم شطبهم من النادي في فترة مرتضي منصور".

وأكمل : "أنا ليس لدي أي مشاكل علي المستوي الشخصي بين مرتضي منصور".

وأردف : " الزمالك عليه الكثير من المديونات التي لم تظهر بعد، في الفترة الحالية، وعلي رأسهم الضرائب".

وأشار : " مرتضي منصور هو من جعلني ارحل عن النادي وهو من قعدني في البيت".

ويفتح علي نصير رئيس تحرير القسم الرياضي بالموقع العديد من الملفات الشائكة والأسرار والخبايا في تاريخ لاعب الزمالك الأسبق الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة ومن أبرزها خلافه الشهير مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور .

أرض السادس من أكتوبر، رواتب عاملين متأخرة داخل نادي الزمالك، أحد أبرز الملفات التي كشفها نجم خط وسط الزمالك الأسبق، والتي كانت أحد الأسباب في رحيل مرتضى منصور عن ميت عقبة .

مشواره الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات، وأين هو الآن من التدريب الفني الذي يسلكه الآن مع نادي المصرية للاتصالات .