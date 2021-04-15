تامر عبدالحميد لـ دوت الخليج: «قعدت في البيت بسبب مرتضى منصور»

/627257/تامر-عبدالحميد-لـ-تحيا-مصر-قعدت-في-البيت-بسبب-مرتضى-منصور

أكد تامر عبد الحميد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أنه لم يجد عمل خلال الفترة الاخيرة في القنوات الفضائية بسبب أوامر من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مرتضى منصور .

تامر عبدالحميد: مرتضى منصور منعني من العمل

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات بندوة موقع دوت الخليج : “ كنت أعمل في كبار القنوات الفاضائية المصرية، مثل دي إم سي، وأون سبورت وغيرها من القنوات، وهي أفضل القنوات التي تقدم محتوى في مجال كرة القدم “ .

وتابع : “ فجأة جلست في بيتي بدون عمل، بعدما رفضت تلك القنوات أن أظهر عبر شاشاتها مرة أخرى، بسبب أوامر من مرتضى منصور، ولكن أنا لم أحزن وقتها، بالعكس فهم خدموني جدا “ .

وأكمل : “ كنت أظهر في قنوات لها خطوط حمراء، أنا الآن أظهر عبر قناتي باليوتيوب بدون خطوط حمراء “ .

تامر عبد الحميد: “ لم أهاجم مرتضى منصور “

وأكد تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لم يكن يهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ولكنه كان يهاجم سياساته في إدارة نادي الزمالك .

وقال تامر عبد الحميد في حوار خاص لـ دوت الخليج : “ أنا عمري ما هاجمت مرتضى منصور لشخصه ولكني كنت بهاجم سياساته فقط، وعندما كان يفعل شيء جيد كنت أشير إليه “ .

وتابع : “ الأيام أثبتت أن كلامي كان صحيح 100 %، وأثبتته النيابة العامة في تحقيقاتها داخل نادي الزمالك، والمخالفات المالية التي ظهرت فجأة بعد رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور “ .

وأكمل : “ هناك 12 ألف عضوية شطبت داخل نادي الزمالك، هناك أشخاض تم الخوض في عرضهم، وهناك قيم هدمت داخل نادي الزمالك، وهذا كله إرث تركه مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور “ .