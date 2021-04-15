مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 3..ياسمين عبدالعزيز تستعين بأحمد العوضي لقتل زوجها

/627258/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-3ياسمين-عبدالعزيز-تستعين-بأحمد-العوضي-لقتل-زوجها

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 3 استهلت الأحداث برد فعل ساخر لعابد تيمور الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، الذي استيقظ من نومه أثناء محاولة غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز قتله، قائلًا لها: " لما تحاولي تموتيني فكري في موتة تليق بعابد تيمور بية، مش ضربة مقص".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الثالثة، بعدما أثارت ياسمين عبد العزيز حالة واسعة من الجدل بسبب سكوتها على زواجها من خالد الصاوي.

تفاصيل مسلسل كله بالحب الحلقة 3

هرولت غزل بعدما استيقظ عابد قبل أن تتلقى المزيد من اللكمات للهروب من الفندق التي تسكن به معه، لتذهب إلى أسرتها وتلقي اللوم عليهم لأنهم السبب في زواجها من رجل أكبر منها في العمر وذلك من أجل مصالح شخصية وأمواله التي يصرفها على عائلتها بالكامل، لتتفاجأ برد فعل شقيقها الذي قام هو أيضًا بضربها وإهانتها حتي إنهارت غزل ودخلت في حالة هستيرية للدفاع عن نفسه رافضة أيًا منهم التعدي عليها مرة أخرى.

وعلى صعيد أخر، يتوجه سيف الخديوي الذي يجسده الفنان احمد العوضي إلى الأشخاص الذين حاولوا خطف أخيه، لينجح في إستعادته منهم.

خالد الصاوي يحاول الإمساك بياسمين عبد العزيز

وينتقل المشهد ليذهب إلي عابد مرة آخري و هو يحاول إعادة زوجته غزل إلى منزله معربًا لها عن حبه لها، ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أنه يريد أن يأخذها إلى منزله لكي يعرضها على دكتور نفسي بسبب طلبها الطلاق منه.

ينتهي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 3 بمقابلة غزل مع الخديوي في مكتبه، وتعرض عليه قتل زوجها مقابل مبلغ مادي كبير جدا، ولكن هل سيوافق الخديوي أم يرفض، هذا الذي سنعرفة في الحلقة القادمة.