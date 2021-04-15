/627261/محمود-القط-المدينة-الذهبية-المفقودة-إكتشاف-أثري-فريد-من-نوعه

صرح النائب محمودالقط أمين سر لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بأن إكتشاف المدينة الذهبية المفقودة" تحت الرمال ، والتى كانت تسمى "صعود آتون، هو اكتشاف أثري فريد من نوعه والذي يؤكد أن الأقصر مازالت بها الكثير من أسرار و حضارات الأجداد لم نعرفها حتى الأن.

وأشار القط في بيان له أن لهذا الإكتشاف أهمية خاصة في ظل ما يعاني منه العالم من انكماش بسبب جائحة كورونا، موضحا ان مصر كانت تحتفل بنقل المومياوات للمتحف الحضاري في مدينة القاهرة منذ أيام و الأن تكتشف أحد كنوزها في مدينة الأقصر.

إكتشافات فريدة

وتابع عضو مجلس الشيوخ،” هذا في حد ذاته ترويجا سياحيا يمهد لعودة السياحة بقوة فالعالم سيكون في شغف ليزور هذه الاكتشافات الأثرية الفريدة من نوعها و أهنئ جميع العاملين بهيئة الآثار المصرية على هذا الجهد الكبير”.

جدير بالزكر أن عالم الآثار زاهي حواس، قد كشف عن مزيد من التفاصيل حول المدينة الفرعونية التي كانت مفقودة وعثر عليها مؤخرا في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.

وأضاف حواس “إن علماء الآثار عثروا على منازل من الطوب اللبن وقطع أثرية وأدوات من العصر الفرعوني في مكان المدينة المفقودة التي يعود تاريخها إلى 3000 عام”.

ويعود تاريخ هذه المدينة إلى الملك أمنحتب الثالث من الأسرة 18، والذي يعتبر عهده عصرا ذهبيا لمصر القديمة.