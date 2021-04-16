/627271/إصابة-دلال-عبد-العزيز-وإبنتها-دنيا-سمير-غانم-بفيروس-كورونا

أصُيبت الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد تشارك دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان الحالي بمسلسل عالم موازي. ملوك الجدعنة فيما تشارك الفنانة دلال عبدالعزيز بمسلسل ملوك الجدعنة، والذي يعرض على قناة "MBC Masr"، والذي يحقق نجاح جماهيري كبير.

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