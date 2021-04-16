/627262/تامر-عبدالحميد-عضويات-نادي-الزمالك-من-أجل-مصالح-شخصية

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور عندما أستلم نادي الزمالك قام بأخذ مقدم 10 سنوات من المحلات الخاصة بسوار نادي الزمالك أو داخل النادي.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "في آخر 3 شهور قبل رحيل مرتضى منصور كانوا لا يأخذوا أموالهم الخاصة برواتب الشهور، وكان مرتضى منصور يعطي أوامر للأعضاء والعاملين بتواجدهم إجبايات خلال المؤتمرات بعيدا عن رغبتهم، من أجل إظهار الأمر أمام الجميع بأنه لديه عدد كبير من المناصرين".

وأكمل: "كان هناك عدد كبير تابع لمرتضى منصور من ميت غمر، وكانت هذه العضويات من أجل مصالح شخصية فقط، وهذه الملف به كوارث كبيرة، وسيتم فتح هذا الملف خلال الفترة القادمة مع المجلس المنتخب، وهناك أعضاء برلمانيين تواجدوا داخل نادي الزمالك بدون وجه حق".

وتابع: "من الصعب عودة مرتضى منصور إلي نادي الزمالك مرة أخري، وهناك عدد 101 مخالفة ضد مرتضى منصور، وفي حال لم يتم إثبات هذا الأمر يتم محاكمة من قاموا بجمع هذه المخالفات، وأن هناك 60 مستنيد يدن مرتضى منصور بسبب ما حدث داخل نادي الزمالك في فترة ولايتة طوال 6 سنوات".

وأضاف:” المجلس المؤقت لنادي الزمالك حاليا، ليس لديه أي مصالح في شئ، وإنه يدر النادي بشكل جيد، والله يكون في عونه بسبب المشاكل التي تسبب بها المجلس الذي خلفه”.

واختتم: "لجان التفتيش لم تكن قاصدة نادي الزمالك فقط، وكان هناك متابعات لكل ما يحدث، وتدخل النيابة العامة في الأمر وقال أن هناك إتجار في العملة، وتوقفت القضية قليلا وتم فتح الأمر مجددا خلال الفترة الأخيرة".