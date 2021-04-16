/627263/نجوم-الدور-الثاني-يكتسحون-الدراما-الرمضانية-2021

يكتسح فنانون الدور الثاني رمضان هذا العام بسبب دخولهم في أكثر من عمل درامي بقصص وشخصيات مختلفة، ليثبتوا من خلالها أنهم كوادر فنية قوية تستحق التقدير والاشادة.

دوت الخليج يرصد أبرز صناع الأدوار الثانوية والمسلسلات التي يطلون من خلالها على الجمهور، وطبيعة أدوارهم المختلفة.

عمرو عبدالجليل

يشارك الفنان عمرو عبدالجليل في 3 أعمال رمضانية، وكل عمل يجسد شخصية مختلفة تمامًا عن الآخر، وتشمل هذه الأعمال كلًا من مسلسل كل مانفترق، يظهر عمرو عبدالجليل في أول عشر حلقات فقط من العمل كضيف شرف، حيث سيكون ضمن أحلام ريهام حجاج التي يعتمد مسلسلها على الغموض، فضلًا عن دوره في مسلسل لحم غزال، حيث يجسد دور صبحي الذي تتميز شخصيته بالشر مع خفة الظل.

ملوك الجدعنة، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية أحد التجار ورجال الأعمال المهمين، يدخل في صراع مع أبطال المسلسل "عمرو سلامة ومصطفي شعبان" بسبب سرقتهم لحقيبة تحتوي على ألماظ، وهاتف يحتوى على معلومات مهمة تخصه.

صبري فواز

ولأول مرة ينافس صبري فواز بالدخول في ثلاث مسلسلات في رمضان وهم مسلسل ولاد ناس مع بيومي فؤاد ورنيا فريد شوقي، والثاني مسلسل قصر النيل مع الفنانة دينا الشربيني والثالث مسلسل لحم غزال مع الفنانة غادة عبد الرازق.

بيومي فؤاد

يشارك الفنان بيومي فؤاد بـ 4 أعمال درامية مصرية في هذا العام، تتنوع بين الغموض والكوميديا والأعمال التي تناقش قضايا اجتماعية محددة بجانب مسلسل سعودي، لتكون حصيلة أعماله هذا العام 5 مسلسلات مصرية وعربية.

يأتي من بين هذه المسلسلات "عالم موازي"، الذي ينتمي إلى الدراما الكوميديه من نوعية أعمال ال15 حلقة، بينما يناقش بيومي فؤاد قضايا تربية الأبناء، ومدى تأثير المشاكل التي تقع بين الأباء على حياة أولادهم، من خلال "ولاد ناس"، بالإضافة إلى مسلسل النمر محمد إمام وهنا الزاهد،وإخراج شيرين عادل، ولم يغفل بيومي فؤاد عن مشاركته في أعمال الإثارة والغموض، ليشارك في "بنت السلطان" بطولة روجينا وباسم سمرة.

أما عن في المسلسل السعودي الذي يحمل اسم "الديك الأزرق" فهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة عبد الله السدحان وشيماء سيف.

أحمد مجدي

يطل الفنان أحمد مجدي خلال شهر رمضان بشخصيتن مختلفتين في الزمان والتفاصيل، حيث يظهر في مسلسل "قصر النيل" التي تدور أحداثه في فترة الستينيات في قالب من الإثارة والتشويق والجريمة، يلعب دور الضابط "خالد نوح" الذي يؤمن بمبادىء ثورة يوليو، ويرفض بأي شكل التهاون مع محاولات الإقطاعيين وأصحاب النفوذ للتهرب من القانون.

بينما يظهر أحمد مجدي في مسلسل بنت السلطان بدور “حسام” لذي كان يعيش علاقة حب قوية مع "منار" قبل أن يفترقا نتيجة لظروف حياتها، ولكنها تعود مرة أخرى إلى حياته في ثوب جديد قد يجدد الأمل في هذه العلاقة، ويدور أحداث المسلسل بين الدرامية والرومانسية الكوميدية العصرية.