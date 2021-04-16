/627264/تامر-عبدالحميد--قضايا-الزمالك-فى-كيس-أسود-في-حمامات-النادي

أكد تامر عبدالحميد لاعب الزمالك سابق في خلال ندوة في موقع دوت الخليج الأخباري، حول موقع قضايا نادي الزمالك، في النادي.

قال: " قضايا نادي الزمالك مجمعه في كيس أسود، وموجوده في جمامت الرجال بالنادي بالدور الأول".

وأضاف: " الغرض من موقع القضايا في حمامات النادي، من اجل وقوع أي شخص بها والإلزام بها".

وأكمل: " قضايا نادي الزمالك كلها في فترة مرتضي منصور وهو وأبنائه في راسة النادي، كلها لم يتحصل النادي علي أي حق في تلك القضايا".

وأردف: " قضايا نادي الزمالك التي كان يفتخر بها مرتضي منصور في كسب تلك القضايا في فترتة،، جميعها كانت علي مستوي شخصي وعلاقات شخصية". وأكد: " مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابقة، لم يدخل في قضية للنادي ولم يكسبها، بل كان يخسرها، وكان يشيد علي ذلك ولكن بطريقتة المعروف بها وتبريره لها".

وأضاف: " الزمالك كان دائماً بالفعل يدخل مع النادي الأهلي رأس برأس في الصفقات، الظاهرة علي الساحة الرياضية، وكن يكسبه، بالفعل وذلك بفلوس النادي التي أدت إلي تدهور النادي في تلك الفترة".

وأكمل: " الزمالك في 6 سنين دخلتله عضويات، مقابلها دخل للنادي في 103 سنه دخلت عضوية للنادي، وذلك لم يتغير أي شئ في النادي، وعلي نفس مساحة الأرض الحالية للنادي، والتي وصلت مبلغ عضويات النادي في تلك الفترة وصل لمليار ونصف، ولكن أين تلك المبالغ".

وأختتم: " عضوية نادي الزمالك وصلت لت 64 ألف جنيه في فترة مرتضي منصور، وذلك مهين للنادي، ومن الممكن أن تدفع ثلاث الاف أو ألفين والباقي بالتقصيد، ويمكنك أخذ كارنيه العضوية، وفي الجانب الأخر الاهلي عضوية وصلت لـ 750 ألف جنيه في المقابل".