ضد الكسر الحلقة 3..اتهام وجه جديد في قضية مقتل سلمى

/627268/ضد-الكسر-الحلقة-3اتهام-وجه-جديد-في-قضية-مقتل-سلمى

مسلسل ضد الكسر الحلقة 3، استعرضت الحلقة كسابقتها مشهد لسلمى قبل الحادث وهي تقوم بعمل بث مباشر لمتابعيها وهي تقدم أحد الطبخات الجديدة، ثم ينتقل المشهد إلى الظابط هاني الذي يحقق في قضية شروع في قتل سلمى.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل ضد الكسر ومحاولة الوصول إلى قاتل سلمى، التي تتواجد داخل المستشفى بين الحياة والموت.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 3

يستجوب الظابط هاني كريم في حضور حازم باشا ويبدأ هاني بتوجيه بعض الأسئلة التي تحمل الشك لكريم، قائلًا: كاميرات بينت أن العربية بتاعتك دخلت الكبوند قبل وقوع الحدثة مع انك قولت إنك في التجمع عندك تفسير لده؟!".

فيستحضر كريم مشهد من الماضي، حيث يدخل كريم إلى الفيلا بهدوء ليقطع هدوءه حديث سلمى: "بتتسحب كده ليه ياكريم فاكر هتيجي تلاقيني في وسط راجل؟!"، فيبرر بأن الرسائل المرسله له تفيد بأن زوجته سلمى يجمعها علاقة غير شرعيه بأحد الرجال ومن المتوقع تواجده في منزلها الآن، لتبدأ بين سلمى وكريم مشاجرات تصل إلى طلب نيللي كريم الطلاق بسبب إصراره على صحة الرسائل ولكنه لا يعطي لطلبها بالًا ثم يتركها ويذهب.

يعود مشهد التحقيق، فيرد كريم على اتهام هاني له بأنه كان ذاهبا للفيلا في ذلك الوقت لكي يأخذ ملف وأن ساعات دخوله وخروجه لم تتعدى الدقيقتين أو الثلاث دقائق ليرد هاني بأنه أخذ وقت حوالي 26 دقيقة.

فتظهر علامات التوتر على وجه كريم ويقول بعنف لهاني: "انت ليه مصر توجهلي اتهام قتل مراتي، لو حضرتك بتتهمني قولي عشان أكلم المحامي بتاعي"، فيزداد شك هاني وحازم باشا أكثر حول كريم، فيوجه هاني سؤال آخر لكريم عن مكان وجوده أثناء الحادثة، ولماذا أخبر فرد الأمن أنه في التجمع ورغم ذلك جاء باكرًا إلى الفيلا.

فيستحضر كريم مشهد له وهو في غرفة إمرأة أخرى تدعى مايا تجمعهم علاقة غير شرعية يتبادلون الحديث عن الرسائل الغامضة التي تأتيه بشأن خيانة زوجته سلمى، وأثناء حديثة معاها تأتي رسالة له فيذهب مهرولًا، ليخبره الظابط هاني بضرورة حضور مايا لتقديم إفادتها.

تحقيقات النيابة للبحث عن القاتل

يستدعي هاني عزة خادمة سلمى للاستدلال بشهادتها لتخبره بأنها كانت إجازة في وقت حدوث الواقعة، أما عن المشاجرات بين سلمى وكريم فهي لا تعرف شئ عنها، فينظر لها حازم نظرة كدب فيما تقوله.

وتذهب بنا الحلقة إلى المستشفي ليخبر الطبيب كريم عن حالة سلمى فيقول أنها مستقرة ولكنها في غيبوبه قد تصل إلى شهر أو سنة أو أكثر، ويتسائل كريم عن تذكرها لتلك الحادثة، فيخبره بأن في هذه الحالات قد تصيب بفقدان ذاكرة مؤقت.

يعود المشهد إلى محاولة كريم في إقناع مايا للذهاب للادلال بأقوالها ولكن ترفض مايا في البداية خوفًا من تورطها في قتل سلمى هي الأخرى مثل كريم، ولكن بعد تفكير توافق، وأثناء التحقيق معاها تدلي بأقوال متضاربة مع أقوال كريم، لتنتهي الحلقة باتهام هاني باشا لها واخبارها بأنها ستكون من ضمن المتهمين في قضية الشروع في قتل سلمى.