تامر عبدالحميد: « مرتضى وتابعيه خارج انتخابات الزمالك»

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أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أنه من الصعب تواجد أي أشخاص تابعين لمرتضى منصور داخل نادي الزمالك خلال الفترة القادمة لأسباب عديدة.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "إذا نظرنا على الأشخاص المتواجدين بجوار مرتضى منصور لن نرى منهم أي شخص جدير بهذا الأمر، وأطمئن الجماهير بأن مرتضى منصور إنتهى منن نادي الزمالك إلي الأبد".

تامر عبدالحميد مهاجما مرتضى:الزمالك في كيس زبالة اسود

وتابع: "لا أفكر في التواجد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، فأنا أعيش اليوم بيومة، ولم أفكر في الأمر مطلقا حاليا، وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت، ولكن ما أفعله يكون من أجل مصلحة نادي الزمالك فقط وليس المصالح الشخصية".

واختتم: "مرتضى منصور خاض في الأعراض سواء الأحياء أو الأموات، فلم يسلم من هاي شخص بما فعله داخل نادي الزمالك، وأهان جميع رموز النادي، وهناك من كان يساعد في إهانة نفسه بسبب التواجد بجوار مرتضى منصور، وأخشى الشماتة لأي شخص، ولم ولن يحدث هذا الأمر مطلقا نهائيا، وأي أمر كان يحدث لمرتضى منصور لم أشمت فيه نهائيا".