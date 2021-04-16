/627266/تامر-عبدالحميد--ملف-مرتضي-انتهى-بالنسبة-لي

أكد تامر عب الحميد نجم الزمالك السابق، أن ملف مرتضى منصور انتهى بالنسبه له، وأنه إذا تعرض لأي وعكة صحية سأدعمة لأن هذا الأمر ليس له صلة بما حدث خلال قضايا نادي الزمالك.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "حذرت مرتضى منصور كثيرا بأن المتواجدين حولة يبحثوا عن مصلحتهم الشخصية، وهم منتفعين فقط، وقلت له خلي بالك منهم لوجه الله، لأنني أعلم طبيعة هؤلاء الأشخاص، ولكنه لم يستمع لنصيحتي، وإذا شاهدنا من كانوا معه حاليا لم يتحدثوا عنه نهائيا".

وتابع: "لم أبحث عن مصلحتي الشخصية من أجل رحيل مرتضى منصور، فاللجنة المتواجدة جائت في شهر نوفمبر الماضي، ولم أحصل على أي منصب داخل النادي، وأن مرتضى منصور قال أنني قدمت خطوات كثيرة له ولنادي الزمالك، وأعطى تعليمات للعاملين بقناة الزمالك، وكنت أرفض الظهور على القناة".

مرتضي منصور إتظلم

وأكمل: "مرتضى منصور إتظلم في ملف رحيل باتريس كارتيرون، وقلت له أنه سوف يرحل، وعلم ذلك جيدا، فهو لم يقصر مع المدير الفني، ورحل بسبب البحث عن الأموال فقط، وكان رئيس النادي يبحث عن مصلحة النادي خلال هذا التوقيت، ورفضت الظهور في قناة الزمالك لأنها كانت تتحدث بلسان مرتضى منصور وبتعليماتة".

واختتم: "قناة الزمالك ليست ملكا لنادي الزمالك وهي تابعة لإعلام المصريين، ومن الممكن أن يتم إغلاق قناة الزمالك، فإا نظرنا إلي قناة الأهلي فهي خاصة بالنادي وله شركة خاصة تريد محتوى القناة، فالملكية للأهلي فقط وليس حتى الأن لنادي الزمالك".

تاريخ نادي الزمالك

أكد: "تاريخ نادي الزمالك كبير، وكان يفوز بالبطولات في السابق وليس خلال فترة مرتضى منصور، ولكنه كان لديه تركيز كبير على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، من أجل ظهور هذا الأمر للرأي العام، ولكن نادي الزمالك تاريخة كبير من 1911 وحقق بطولات عديدة".

أمير مرتضي مش مسيطر

واختتم: "أمير مرتضى منصور لم يكن مسيطرا على الفريق مثلما كان يحدث ويخرج أمام الرأي العام، وعندما كان الفريق لا تخرج أخبارة كان في عام 2014، وبعد ذلك حدثت الأزمة مع نقابة الصحفيين، ولم يكن هناك أي تعامل نهائيا وتم منع ذكر إسم مرتضى منصور، فأمير مرتضى لم ينجح مع الفريق مثلما كان يردد البعض".