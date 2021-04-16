/627269/تامر-عبدالحميد--شخص-واحد-يقدر-يتولى-الزمالك

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أنه لا يرى أي شخص يستطيع قيادة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وينتظر ظهور الأسماء التي سوف تعلن ترشحها لمساندة الأصلح منهم.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": طما يميز النادي الأهلي عن نادي ازلمالك هو تمييز الكوادر والإحترام بين الجميع، فعندما كانت الانتخابات الماضية بين الخطيب ومحمود طاهر، لم يتحدث أي طرف عن الآخر، فرموز النادي الأهلي في كرة القدم كبار للغاية، وكان هناك أشخاص تابعين للنادي الأهلي مثل طاهر أبو زيد وقام بكشف أمور خاصة بالنادي، ولم يتم شطبة أو رحيلة عن النادي، لأن المارد الأحمر عنصر جاذب".

وأكمل: "شرف لأي شخص العمل داخل النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيكبر أي شخص يعمل معه، ولكنه أبناء النادي متواجدين بأعداد كبيرة، ويابخت المدربين المتواجدين داخل النادي بمنظومة الأهلي، ومن الصعب أن أوافق على العمل داخل النادي الأهلي".

وتابع: "السوشيال ميديا تتبع منهج التحفيل فقط، وأمر تواجد أحمد حسام ميدو كرئيس لنادي الزمالك، صعبة حاليا، لأن هذا المنصب كبير للغاية، وكبير على ميدو حاليا، فعامل الأمن الذي يعمل داخل نادي الزمالك، له شخصية كبيرة، فمنصب الرئيس له صعوبات كبيرة وصعبة للغاية، ولابد أن يتواجد رئيس يستطيع تحمل المسئولية".

أيمن يونس إتظلم

واختتم: "أيمن يونس إتظلم داخل نادي الزمالك، وأشرف قاسم أقل ظلما داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكانت الحرب عليهم من اللجان الإلكترونية منذ وقت تواجدهم من أجل تحقيق الفشل لهم، أما عبد الحليم على لم يتعرض للهجوم الشديد".

الزمالك منصب مشرف

أكد: "منصب المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مهم للغاية، وتواجد نجل مرتضى منصور قلل من هذا الأمر، لأنه من المفترض عندما يتواجد أي شخص في هذا المنصب لابد أن يكون قد عمل في قطاع الناشئين، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا".

نادي الزمالك صفيحة زبالة

وأختتم: "نادي الزمالك لم يكن كصفيحة زبالة مثلما كان يقول رئيس نادي الزمالك، فتاريخ القلعة البيضاء أكبر من مرتضى منصور، وكان الفريق يحصل على البطولات قبل تواجدة، لأنه كان يتحدث أن الفريق حصل على البطولات، عندما كان متواجدا فقط".