/627273/تامر-عبدالحميد-ساسي-خارج-الزمالك-الموسم-المقبل

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول سوف يرحل نهائيا عن الفريق بنهاية الموسم.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "فرجاني ساسي لا يريد التواجد داخل نادي الزمالك، فكان هناك ترتيبات كثيرة مع اللاعب من أجل توقيع العقود، ولكنه رفض تجديد التعاقد، ويجب أن يعبر عن الرأي النهائي له بخصوص هذا الأمر".

تامرعبدالحميد يكشف رحيل ساسي عن الزمالك

وأكمل: "إمام عاشور محتاج حد يعدل سلوكة الشخصي، لأن النجومية النسبة الأكبر لها خارج الملعب وليس داخلة، فأنصحة بالهدوء، لأنه سيكون مستقبل الزمالك وكرة القدم المصرية، ولا يعتمد على إمكانياتة الفنية فقط، لأن هذا الأمر ليس له أهمية كبيرة".

وتابع: "كل شخص يريد أن يشجع نادية، يكون هذا الأمر بحرية شخصية، ولكن دون التعرض للفريق المانفس، فالتواجد في هذه المنطقة ليس له أي أهمية، وهذه الثقافة مزروعة داخل نفوس بعد الجماهير، فوالدي من أكبر مشجعي الأهلي وإبنتي، وهناك إحترام متبادل بيننا".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك الحالي لم يقف مع إمام عاشور ولكن كان يبحث عن تطبيق اللوائح، وكان يريد تواجد القوانين بشكل جيد ومتابعة ما حدث من قرارات لجنة الإنضباط من أجل معرفة لائحة اللجنة، لأنهم يروا أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون مفبرك، وليس لدي أي إثبات صحيح بأن هذا الفيديو صحيح".

ويفتح علي نصير رئيس تحرير القسم الرياضي بالموقع العديد من الملفات الشائكة والأسرار والخبايا في تاريخ لاعب الزمالك الأسبق الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة ومن أبرزها خلافه الشهير مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور .

أرض السادس من أكتوبر، رواتب عاملين متأخرة داخل نادي الزمالك، أحد أبرز الملفات التي كشفها نجم خط وسط الزمالك الأسبق، والتي كانت أحد الأسباب في رحيل مرتضى منصور عن ميت عقبة .

مشواره الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات، وأين هو الآن من التدريب الفني الذي يسلكه الآن مع نادي المصرية للاتصالات .