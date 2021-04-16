محمد رمضان يحتفل بنجاح إعلانه في Free Fire

تصدر الفنان والمطرب الشعبي محمد رمضان، اليوم الجمعة، التريند الأول على موقع "يوتيوب" بإعلانه الرسمي في لعبة Free Fire.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد رمضان عقب انطلاق الإعلان الرسمي له بلعبة Free Fire، وتفاصيل انضمامه، فضلًا عن أعماله الدرامية الحالية.

محمد رمضان يشارك متابعيه بنجاحه الأخير

احتفل محمد رمضان بنجاح الإعلان بعد اطلاقه، أمس، بنشره صورة للإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله إعلان فري فاير رقم واحد على تريند الألعاب.. ثقه في الله نجاح جديد من نوعه".

محمد رمضان أول نجم عربي بلعبة Free Fire

يذكر أن، محمد رمضان أعلن خلال الأيام القليلة الماضية شراكته مع شركة جارينا فري فاير، ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية في العالم، وأول نجم عربي يكون له شخصيته الخاصة باسم "مارو" داخل اللعبة.

أعمال محمد رمضان الدرامية في رمضان

وعلى الصعيد الآخر، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الحالي 2021، بمسلسله موسى، بجانب نخبة من النجوم وهم رياض الخولي، منذر ريحانة، سمية الخشاب، صبري فواز، حمدي الوزير، تارا عماد، سيد رجب، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أثار محمد رمضان حالة من الجدل الواسعة خلال الفترة الماضية، لأسباب مختلفة على رأسها مسلسل موسى الذي نال إعجاب العديد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بأزمته مع الإعلامي عمرو أديب بسبب مسلسل الملك.