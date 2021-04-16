/627275/تفوق-أهلاوي-وتراجع-زملكاوي--تاريخ-مواجهات-الأهلى-والزمالك-في-رمضان

تقابل الأهلي ونظيره التقليدى الزمالك في شهر رمضان خلال 12 مباراة قمة ، نجح الأحمر في الفوز في 6 مواجهات منها ، بينما إستطاع الأبيض حسم 3 مواجهات ، ونجح الفريقين في التعادل 3 مرات .

ويستعرض دوت الخليج نتائج تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان المبارك.

أول مواجهة رمضانية كانت في 7 أبريل 1957 بالدوري الممتاز وفاز الأهلي بهدفين نظيفين .

تنتهى تانى مواجهة بالتعادل في 29 يناير من عام 1965 بالدورى، وتعادل الفريقين بنتيجة 2/2، سجل للاهلي محمود السايس ورفعت الفناجيلي، وللزمالك حمادة إمام وعمر النور.

المواجهة الثالثة يحسمها الأبيض في 26 مايو 1985 بالدوري وفاز الزمالك بنتيجة 2/1، عن طريق طارق يحيي وكوارشي.

واصل الأهلى الفوز في المواجهة الرابعة في 6 مارس من عام 1993 في الدورى الممتاز وفاز الأحمر بهدف محمد رمضان.

تاريخ مواجهات الزمالك و الأهلي في القمة

المواجهة الخامسة في 32 نوفمبر 2001 بالدوري الممتاز ، وفاز الأبيض بنتيجة 2/1 ، بهدفي حازم إمام.

واصل الزمالك الفوز في المواجهة السادسة في 21 نوفمبر 2003 بالدوري الممتاز وفاز الزمالك بهدف جمال حمزة.

يرجع الأهلىللفوزفي المواجهة السابعة فيالرابع من نوفمبر من عام 2004 بالدوري، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4/2، أحرز للاهلي أبوتريكة هدفين، وجيلبرتو وعماد متعب وللزمالك عبدالحليم على وجمال حمزة.

الأهلي و الزمالك في تاريخ المواجهات شهر رمضان

وكان الفوز حليف الأهلى في المواجهة الثامنة في 16 أكتوبر من عام 2005 بإياب نصف نهائي دوري الأبطال وفاز الأهلي بهدفي محمد بركات.

المواجهة التاسعة في 17 سبتمبر 2007 بالدوري الممتاز وفاز الأهلي بهدف شهير لمحمد أبوتريكة.

ويسيطر التعادل على المواجهة العاشرة في 14 سبتمبر من عام 2008 بمجموعات دوري أبطال أفريقيا والتعادل بهدفين لكل فريق.

في المواجهة الحادية عشر في الثاني والعشرون من يوليو من عام 2012 بمنافسات دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي برأسية محمد أبوتريكة .

المواجهة الثانية عشر والأخيرة التى جمعت القطبين في رمضان كانت في 24 يوليو من عام 2013 بمجموعات دوري الأبطال في ملعب الجونة والتعادل بنتيجة 1/1، وسجل للزمالك أحمد جعفر وسجل للأهلي محمد أبوتريكة.