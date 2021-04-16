مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3..تولي طارق لطفي الخلافة ينتهى بتفجير مقره الارهابي

/627276/مسلسل-القاهرة-كابول الحلقة-3تولي-طارق-لطفي-الخلافة-ينتهى-بتفجير-مقره-الارهابي

مسلسل القاهرة كابول الحلقة الثالثة، افتتح الحلقة طارق لطفي الذي يجسد دور رمزي وهو يهاتف منال حبه القديم ويتبادلا حديث يحمل معاني الاشتياق على لسان طارق لطفي والصدمة من منال لعدم توقعها بهذا الاتصال.

دوت الخليج يرصد أهم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل القاهرة كابول، في محاولة للوصول إلى حل الغموض الذي يسيطر على المسلسل.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3

تبدأ منال في لومه بسبب قطع صلة الرحم عن أهله وعنها معلله بأن ذلك لا يتناسب مع رجل يتحدث باسم الدين مثله ثم ينتهي حديثهم، ليأتي مشهد لاهل رمزي أثناء جلوسهم أما التلفاز لمشاهدة الاخبار وهم يتبادلون الحديث يقاطعهم خبر وفاة خالد عبدالرحمن صديق رمزي ليصيبهم حالة من الصدمة والذهول.

ويعرض مشهد لمنال أثناء تدريسها اللغة العربية في أحد المدارس، فتقاطعها أحد طلابها لتخبرها بأن اللغة العربية ليس لها أهمية في وقتنا الحالي فهي غير معترف بها حتى في العمل، لترد عليها منال محاولة الدفاع عن اللغة العربيه بأنها رمز لأصولنا وجذورنا وأنها لغة مقدسةولغة الشعر والقرأن.

الإرهاب والمتطرفين

ثم ينتقل المشهد للظابط عادل أثناء حديثه عن الإرهاب والمتطرفين وكيفية توجيهم إلى فكرة الجهاد، ليوضح له رئيسه أنهم يتشكلوا عن طريق جماعات خارج الدولة يسيطروا على أفكارهم ويساندوهم حتى يصبحوا أئمة وشيوخ، يحاولون بث فكرهم في نفوس الشباب الأخرى وعندما تحصل تلك الجماعات على مرادها يحاولون التخلص منه وتشكيل فرد أخر وهكذا، ويتابع: "الفكرة بتاخد عقل شباب كتير اوي واي حد عنده أزمة بيلاقي في الجهاد حل"، وينهي حديثة بتقديم نصيحة لعادل في التقرب من الإعلامي طارق كساب ليستطيع الوصول لرمزي.

يظهر طارق في أحد مقرات الجماعات الإرهابية يتبادل الحديث مع رئيسه ويسئله رمزي عن البيعة ليقول له أن أحد الأفراد يدعى نسيب معارضين لتوليه الخلافة الأمر الذي يسعى له من الصغر، فيجتمع رمزي مع مجلس الشورى الخاص بالجماعة ليولوه الخلافة، فيعترض نسيب ويتهمه بتزوير الوصية، فينفذ رمزي حكم القتل عليه، ويبدأ في إلقاء خطبة على الجماعة بشأن خططه المستقبلية وكانت أبرزها بأنهم سيحاولو الاستلاء على كل دول العالم وإجبارهم على الخضوع لفكرتهم وأبرز هذه الدول مصر وسوريا والعراق.

بينما يستعرض الإعلامي طارق كساب في برنامجه خبر وفاة صديقه خالد وبعض تفاصيل فيلمه القصير الذي يتناول قضية الإسلام ومن السبب وراء قتله واغتياله، واختتم حلقته بكلمات من الراحل عبدالرحمن الشرقاوي عن الكلمة.

وبين الانتقال من جنازة خالد أحد ضحايا الجماعات الإرهابية البعيد كل البعد عنها، ونسيب أحد ضحايا الجماعات الإرهابية أيضًا ولكنه يتنمي لها تنتهي الحلقة الثالثة من مسلسل القاهرة كابول بحدوث تفجيرات قي مقر الجماعة التي ينتمي لها رمزي.