مسلسل ضل راجل الحلقة 4..تفاصيل مثيرة حول محاولة إجهاض رنا رئيس

/627277/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-4تفاصيل-مثيرة-حول-محاولة-إجهاض-رنا-رئيس

مسلسل ضل راجل الحلقة الرابعة، استهلت الأحداث بمقابلة نادين -مروة أنور- بوالد صديقتها جلال -ياسر جلال- داخل اتيليه والدتها، حيث اتجه إليه الأخير بحثًا عن صديقة ابنته، فيسألها جلال عن تواجدها مع شهد -رنا رئيس- أمس بحفل عيد ميلادها فتنكر رؤيتها لها، ومن ثم تأخذها والدتها وتخبرها عما حدث لشهد وتسألها عن مكان تواجدها ،أمس، فتجيبها ب "event"، وتتفق والدتها معها على زيارة شهد بالمشفى، فتتوتر بحديثها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل ضل راجل، التي شهدت محاولات كشف سر حادث ابنة ياسر جلال واحتفاظها بالجنين.

ياسر جلال يمتنع عن تقديم بلاغ بشأن حادث ابنته

يتجه جلال إلى المشفى ليطمئن على ابنته، فيجد ابنته سارة هناك أتت لرؤية أختها، وتقطع الممرضة حديثهما وتخبره بأن دكتور عبد العزيز مدير المشفى يريد رؤيته، فيذهب إليه ويخبره الطبيب بضرورة تقديم بلاغ حتى تخلي المستشفى مسئوليتها، فيغضب جلال ويمتنع عن تقديم بلاغ وهو لم يعرف بعد من فعل هذا بابنته حتى لا يتم فضحها وتهدر سمعتها.

إنعام سالوسة واسطة خير بين ياسر جلال وأخته

تذهب إنعام سالوسة زوجة خال جلال إلى سميحة أخته، وتخبرها بما حدث لشهد، وتطلب منها أن تضع المشاكل جانبًا -التي نتجت بينهما بسبب الميراث- وتذهب لتقف بجانب أخيها فتوافق الأخيرة، وتذهب إلى بيته

نور اللبنانية تنتقد تصرف ياسر جلال بشأن حادث ابنته

تواجه الطبيبة ملك -نور اللبنانية- جلال بالخطأ الذي يرتكبه في حق ابنته بامتناعه عن تقديم البلاغ، فيطلب منها التوقف عن الحديث لأن أهلها لازالوا لا يعلمون سبب الحادث.

نيرمين الفقي تنهار عقب رؤية رنا رئيس

تطلب هدى -نيرمين الفقي- من والدتها أن تساعدها في تبديل ملابسها حتى تذهب لرؤية ابنتها شهد بالمشفى، فتدخل هدى وهي تجلس على الكرسي المتحرك الخاص بها على جلال بالمشفى ويأخذها إلى الغرفة التي تتواجد فيها بنتهما، فتنهار هدى باكية بعد رؤية ابنتها.

نور اللبنانية تعتذر لياسر جلال وتصدمه بخبر الجنين

تطلب الطبيبة ملك من جلال بعض الوقت، فيذهب إليها فتعتذر له عن تصرفها معه صباحًا، وتفجر مفاجأة في وجهه بأن ابنته لازالت تحتفظ بحملها ورغم ما حدث لها لم يتم إجاهضها، وتعطيه هاتف شهد ليحاول من خلاله الوصول إلى شئ يكشف عن تفاصيل حملها ومحاولة إجهاضها.

مروة أنور متورطة في حادث رنا رئيس ابنة ياسر جلال

يبدأ جلال في محاولة فتح هاتف ابنته شهد ومعرفة كلمة السر الخاصة به، فتخبره زوجته بأنها بتاريخ عيد ميلاده، ثم يتجه بعدها إلى نادين صديقة ابنته شهد ويفتح باب السيارة الخاصة بها ويمسكها بعنف، ثم يخرج الهاتف ويطلب منها النظر إلى الصورة التي تجمعها بشهد في الحفل رغم إنكارها لعدم تواجدها هناك، فيتغير لونها وترتبك ويتملك الخوف من قلبها.