أهمهم مواجهات الدوري الإنجليزي.. مباريات اليوم 16|4|2021

/627278/أهمهم-مواجهات-الدوري-الإنجليزي-مباريات-اليوم-1642021

تشهد الساحة الرياضية اليوم، الموافق 16/4/2021 العديد من المباريات والمواجهات ،اهمها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك لقاءت بالدوري المصري، ويتسعرض دوت الخليج القنوات الناقلة لاهم لقاءات اليوم.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة ضد إنبي في الدوري تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون ضد توتنهام تنطلق المباراة ضمن مباريات اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزج ضد هوفنهايم تنطلق المباراة ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت القاهرة وتبث شاشة سكاي سبورتس احدث اللقاء .

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل ضد مونبلييه تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة وتبث شاشة بي ان سبورتس اتش دي2 أحداث اللقاء.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية ضد الرائد تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:35 بتوقيت أبو ظبي، 9:35 بتوقيت مكة المكرمة، 8:35 بتوقيت القاهرة وتبث القناة الرياضية السعودية اتش دي 2 أحداث اللقاء.

مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتحاد ضد الباطن يواجه فريق الاتحاد نظيره الباطن، ضمن مباريات اليوم الجمعة.