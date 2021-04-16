على الله حكايتك..حكم أحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

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اعتاد الفنان أحمد العوضي على مشاركة جمهوره بكوميكس أو مواقف مضحكة من مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم اللي مالوش كبير، والذي يعد ثاني تعاون بينه وبين زوجته الفنان ياسمين عبدالعزيز، حيث لفتت أقوال و حكم "سيف الخديوي" الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد العوضي انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت تتناقل على ألسنتهم في مواقف حياتهم المختلفة.

دوت الخليج يرصد أبرز حكم وأقوال الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، والتي أصبح النشطاء يستخدمها ويتداولها فيما بينهم.

أبرز حكم أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير

هناك العديد من الجمل التي لفتت انتباه الجمهور، وخاصة تلك التي قالها الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير ومنها:" لو مش أد الفعل متشدش حيلك في الكلام، على الله حكايتك"، حيث ترددت كثيرًا على ألسنة رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحولوها إلى "إيفيهات" طريفة فور عرض الحلقات الأولى من مسلسل اللي مالهوش كبير.

يعتبر مسلسل اللي مالهوش كبير من المسلسلات التي احتلت عرش “التريند” وفاز بالصفوف الأولى لمسلسلات رمضان ٢٠٢١، ونال إعجاب الجمهور، حيث رأوا شخصية جديدة في سيف الخديوي التي يجسدها أحمد العوضي، عكس التي شاهدوها في عمله الأخير خلال مسلسل الأختيار في دور عشماوي الإرهابي.

ويذكر أنه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي قال العوضي عن شخصية سيف الخديوى :"ممكن نسميه قبضاي، مش بلطجي بالمعنى المتعارف عليه، وراجل له ناسه، وأنا عامله لازمة مختلفة ولازمات خاصة بيه.. سيف الخديوي مفيهوش تكشير وهيبتسم كتير في المسلسل.