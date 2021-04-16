/627282/دياب-يرد-على-الجدل-المثار-حول-شخصيته-في-مسلسل-نسل-الأغراب

أثيرت العديد من التساؤلات حول شخصية "علي الغريب" في مسلسل نسل الأغراب والذي يجسدها الفنان محمد دياب، بسبب عدم تناسبه من أن يكون أحد أفراد الشرطة بينما عائلته مليئة بالشبهات.

دوت الخليج يرصد رد دياب على جمهور مسلسل نسل الأغراب بسبب الجدل المثار حول شخصية "على الغريب" الذي يجسده في المسلسل.

تعليق دياب على شخصية علي الغريب في نسل الأغراب

حرص دياب الرد على جمهوره في نسل الأغراب، فكتب عبر موقعه الرسمي بموقع فيسبوك: "كل سنة وحضراتكم طيبين، البوست ده ردًا على سؤال بيتردد من ناس كتير على شخصية علي الغريب في مسلسل نسل الأغراب، السؤال هو إزاي علي الغريب دخل كلية شرطة وعيلته فيها واحد مسجون، وناس بتقتل بعض وهكذا".

وأوضح الإجابة، قائلًا: "الإجابة على لسان علي الغريب وهو بيحكي في الحلقة الأولى إن لما قامت العركة الكبيرة هو كان في الكلية ومش موجود، يعني هو دخل الكلية قبل ما تحصل كل الأحداث، اللي تصنف إجرامية، كلها حصلت هو خلاص بقى طالب في كلية الشرطة ".

وتابع: "وبالنسبة لسؤال إنه معملش كشف عيلة، الراجل أبوه كان عمدة البلد قبل ما يموت، يعني عيلته مكانش عليها أي لغط، وكانوا عيلة كبيرة لحد ما قامت العركة الكبيرة، اللي مات فيها ناس كتير، زي ما هو حكى في الحلقة الأولى،من الآخر علي الغريب، وقت ما دخل كلية الشرطة كانت عيلتة كويسة، مافيهاش ما يمنع دخوله كلية الشرطة"

واختتم حديثة قائلًا: "يارب أكون قدرت أشرح كويس، ويارب تنبسطوا بالمسلسل، وكل سنة وحضراتكم بخير، أخوكم علي الغريب".

محمد سامي يشيد بأداء دياب في نسل الأغراب

وأشاد محمد سامي مؤخرًا بدور دياب في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث نشر صورة تجمعه بدياب عبر حسابه بموقع انستجرام من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها: "مبسوط بيك جدا يا دياب، من أول التحضير وفى التصوير، موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج، تستاهل مكانة كبيرة يا ديبو، يا على بيه يا غريب".

ليعلق عليه دياب قائلًا: "والله العظيم أنا اللى مش عارف أشكرك ازاى يا أستاذ يا عظيم على إبداعك ومجهودك معايا عشان أطلع بالشكل ده، وهفضل أشكرك وأقولك إنى بجد محظوظ إنى كنت جزء من نسل الأغراب وإنى اشتغلت مع مخرج عظيم زيك، بحبك جدًا جداً ويارب دايمًا ناجح ومكسر الدنيا".

مسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، ويتك عرضه حاليًا على قناة ON الساعة 7.45 مساءً، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا.