/627279/تعرف-على-موعد-مباريات-الدور-نصف-النهائي-لبطولة-الدوري-الأوروبي

انتهت مباريات دور الثمانيية لبطولة الدوري الأوروبي منذ قليل، وحملت مباريات اليوم غزارة تهديفية في جميع الملاعب، ولم تكن هناك أي مفاجآت خاصة بالصعود للدور القادم.

بداية المباريات كان بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فريق غرناطة الإسباني، وتمكن الشياطين الحمر أن يحققوا فوزا سهلا بنتيجة 2/0، وتتكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب، لتكون النتيجة الإجمالية رباعية نظيفة، أحرز أهداف اليوم كلا من، ادينسون كافاني، وخيسوس فاييخو في مرمى فريقة.

المباراة الثانية جمعت بين روما الإيطالي أمام أياكس أمستردام الهولندي، وكانت هذه المباراة أشد قوة خلال مباريات اليوم نظرا لقوة الفريقين، وعدم حسم التأهل في مباراة الذهاب لأي فريق، وتمكن أصحاب الأرض أن يحققوا الصعود بعد التعادل بهدف لكل فريق، مستفيدا بنتيجة مباراة الذهاب في هولندا والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2/1، أحرز أهداف اليوم كلا من، إيدين دجيكو لأصحاب الأرض، وبريان بروبي للضيوف.

المباراة الثالثة جمعت بين سلافيا براغ التشيكي أمام آرسنال الإنجليزي، وتمكن الضيوف أن يوقفوا سلسلة المفاجآت لأصحاب الارض والفوز برباعية نظيفة، وكانت مباراة الذهاب انتهت الأسبوع الماضي التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، أحرز أهداف اليوم كلا من، ألكسندر لاكازيت "هدفين"، ونيكولاس بيبي، وبوياكو ساكا.

آخر المباريات جمعت بين فيال ريال الإسباني وفريق دينامو زغرب الكرواتي، وكان يريد الضيوف تحقيق المفاجأة بعدما تمكنوا من إقصاء توتنهام خلال مواجهات الدور الماضي، ولكن تمكن الفريق الإسباني إبطال هذا الأمر، لأن لديهم مدرب متمرس في هذه البطولة وهو أوناي إيمري والذي فاز بها مرات عديدة من قبل، وتمكن أصحاب الأرض أن يحققوا الفوز بنتيجة 2/1، ليتأهلوا للدور نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف، وسجل أهداف اليوم كلا من، باكو ألكاسير وجيرارد مورينو لأصحاب الأرض، وميسلاف أورسيتش للضيوف.

وفيما يلي موعد مباريات الدور القادم للبطولة:-

-مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد رومال الإيطالي "سوف تلعب مباراة الذهاب في إنجلترا ومباراة العودة في إيطاليا".

-فياريال الإسباني ضد آرسنال الإنجليزي "وتلعب مباراة الذهاب في إسبانيا ومباراة العودة في إنجلترا".

-موعد مباريات جولة ذهاب الدور نصف النهائي ستكون يوم 29 أبريل القادم.

-موعد مباريات العودة ستكون يوم 6 مايو القادم.

-وتقام المباراة النهائية في 26 مايو القادم، على ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا.