/627280/ملخص-أحداث-الساحرة-المستديرة-للقارة-الأوربية

شهدة الساحة الاوربية ام الخميس علي العديد من الإحداث الرياضية، ونتائج المبارات الدوري الأوروبي، وفرق اوروبية ودعت بطولة دوري الأوروبي.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي:

حسم الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد المباراة أمام غريمة القاري غرناطة، في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري قارة أوروبا، بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب اولد ترافورد، سجل الهدف الاول في المباراة، إيدسون كافاني في الدقيقة 6، وسجل الهدف الثاني في المباراة لاعب غرناطة في الدقيقة 90 من عمر المباراة اللاعب خيسوس فاييخو.

وحجز الفريق الإنجليزي آرسنال مقعد في المربع الذهبي للبطولة علي حساب سلافيا براغ في لقاء إياب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، بنتيجة أربع أهداف دون رد، سجل الهدف الأول في المباراة نيكولاس بيبي، وسجل الهدف الثاني في المباراة لاكازيت من ضربة جزاء، وسجل الهدف الثالث في المباراة بوكايو ساكا، وسجل الهدف الرابع في المباراة والثاني له إلكسندر لاكازيت.

وحسم التأهل الفريق الإيطالي روما إلي المربع الذهبي في الدوري الأوروبي علي حساب اياكس، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، نتيجة مجموع المباراتين، الذعاب والإياب، وانتهت مباراة الإياب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف روما إيدن دجيكو، وسجل هدف أياكس بريان بروبي.

وحجز الفريق الإسباني فياريال مقعد في المربع الذهبي علي حساب دينمو زغرب، بنتيجة مباراة الذهاب والإياب بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفين فياريال باكو الكسير وجيرارد مورينيو، وسجل هدف دينمو ميسلاف أوروسيتش.

نهاية إبراهيموفيتش مع الساحرة المستديرة

ذكرت تقرير صحفية اوروبية فيما سبق، أن زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الإيطالي إي سي ميلان ولاعب المنتخب السويدي، قد تسلم من الاتحاد السويدي بيان بشأن إيقافه لمدة ثلاث سنوات، بعد علم الاتحاد بشأن مشاركة اللاعب في شركة مقامرات بكرة القدم.