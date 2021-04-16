الأوقاف تفتتح 37 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، إن إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
وقالت الوزارة إن المساجد كالتالي: 14 مسجدًا بمحافظة الشرقية، و8 مساجد بمحافظة أسيوط، و5 مساجد بمحافظة مطروح، و4 مساجد بالفيوم، ومسجدين بكل من محافظة القليوبية منهما مسجد صيانة وترميم ومسجدين بمحافظة دمياط منهما مسجد صيانة وترميم، ومسجد واحد بكل محافظة من محافظات كفر الشيخ وجنوب سيناء.
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