انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021 الرابط الرسمي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصبح من الآن لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021 وذلك من خلال الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE ، وفيما يلي توضيح كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف المزود بخط أرضي وموعد انتهاء فترة السماح لسداد الفاتورة بالتفصيل.

سداد فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي: صدرت الفاتورة في يوم الخامس عشر 15 من شهر أبريل الجاري 2021م.

موعد انتهاء فترة السماح لسداد الفاتورة: يوم الرابع عشر 14 من شهر مايو 2021م.

تحويل خط الهاتف إلى الاستقبال فقط (في حال التأخر عن السداد): يوم الخامس عشر 15 من مايو 2021م.

موعد انتهاء الفترة السماح التي يكون بها الخط استقبال فقط: يوم الرابع عشر 14 من يونيو 2021 م

موعد رفع الخ ووقف الخدمة حتى السداد وتوقيع غرامة عن يوم تأخير: الخامس عشر 15 من شهر يونيو 2021 م.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021

يُمكن الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021 لجميع المشتركين وذلك من خلال المصرية للاتصالات الموقع الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ الاستعلام عن الفاتورة .

إدخال رقم الهاتف الأرضي + مفتاح المحافظة في الخانات المخصصة لذلك، كما يظهر في الصورة التالية:

بعد إدخال هذه البيانات ثم الضغط على زر (اظهر الفواتير).

شاهد أيضًا: كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت جميع محافظات الجمهورية 2021

سوف تظهر هنا كافة معلومات خ الهاتف مثل الرَّقَم ورقم الحساب وفئة التليفون، وأسفلها معلومات الفواتير مستحقة السداد والتي تشمل تاريخ الفاتورة وقيمتها المالية، وخيار السداد، كما يظهر بالصورة.

ويذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تتيح إمكانية رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى سواء لشهر ابريل 2021 أو أي شهر آخر بسهولة عبر الموقع الإلكتروني خاصها برقم الهاتف وبطرق أخرى مثل استخدام رَقَم الحساب للاستعلام عن الفاتورة وذلك بشكل مجاني تمامًا.