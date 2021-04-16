أعرف وسدد فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات ابريل 2021 عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات 2021 قد تصدرت محرك بحث”Google” في الأيام السابقة، حيث قد أعُلن من قبل الشركة المصرية للاتصالات الفواتير المسجلة على الخط الأرضي واجبة الدفع عن شهر إبريل الجاري، وألتي تحتوي على قيمة استهلاك المدة الزمنية من بداية يناير الماضي وحتى نهاية مارس 2021، حيث يتاح الاستعلام من يوم أمس 15 إبريل، كما أوضحت الشركة عن جدول ومواعيد السداد وفترة السماح المعلنة، وتستطيع الاستعلام من خلال اللينك الرسمي للشركة، والذي يُمكنك الوصول إليه من خلال متابعة هذا التقرير، حيث تستطيع من خلاله معرفة وسداد فاتورة التليفون الأرضي ابريل دون إضافة غرامة تأخير أو غلق أو تحويل الخط إلي وضع الاستقبال لعدم سداد الفاتورة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات 2021:

>> 15 إبريل 2021: تاريخ إصدار الفاتورة، من قبل المصرية للاتصالات.

>> يوم 14 مايو 2021: انتهاء مدة (الشهر) السماح المعلنة من المصرية للاتصالات لدفع فاتورة الخط الأرضي.

>> يوم 15 مايو 2021: ميعاد تحويل التليفون الأرضي إلى وضع الإستقبال فقط، في حالة عدم دفع الفاتورة.

>> يوم 14 يونيو 2021 : موعد مضي مهلة السماح (الثانية والأخيرة) لدفع فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات 2021.

>> يوم 15 يونيو 2021 : موعد قطع الخدمة بصورة مؤقتة ورفع الخط من الخدمة، وتسجيل غرامة تأخير دفع، على المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2021:

اعتبارًا من أمس الخميس 15 إبريل يُمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة الهاتف الأرضي لـ ابريل 2021، وذلك بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصرية للإتصالات الرسمي، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المستعلم عنه ورمز المحافظة محل الإقامة، والآن بإمكانك الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات ومعرفة قيمة الفاتورة الواجبة على التليفون الأرضي>> اضغط هنـــــا.

نُظم السداد الإليكتروني للفواتير:

– فروع WE (السنترالات).

– خدمات السداد الإلكتروني عبر موقع WE.

– خدمة فورى.

– خدمة خدماتي.

– خدمة أمان.

– خدمة ممكن.

– مكينات الصراف “ATM” الآلي لبنكي ! ا بنك CIB والاهلي المصري.

– مكاتب البريد.

– فودافون كاش.

– خدمة سداد.

– خدمة Bee .

– خدمة مصاري.