انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد رمضان يُجسد شخصية “ماور” في اللعبة العالمية فري فاير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحتة الرسمية على “FaceBook”، تعاونه مع الشركة الشهيرة والعالمية «جارينا فري فاير»، وهي الشركة التي تُنتج وتطور ألعاب إلكترونية حيث أصبحت اللعبة «freefire» الأكثر تحميلًا على الهواتف الذكية لعام 2019 -2020، نظرًا لضخامة لشعبيتها، وأيضاً قد حصلت اللعبة على جائزة كـ «أفضل لعبة شعبية» في تصويت قد تم من خلال متجر جوجل بلاي في عام 2019.

تابع محمد رمضان ينضم إلى عائلة فري فاير 2021:

ونشر الفنان المصري محمد رمضان صورة من شخصيته التي سوف يظهر بها في غلاف اللعبة، وعلق عليها قائلًا: «يسعدني ان أعُلن تعاوني مع الشركة الشهيرة جارينا فري فاير، تابع الحمد لله أنا الشخصية الوحيدة العربية والأولى في اللعبة الأكثر تحميلاً على مستوى دول العالم في سنة ٢٠١٩ و٢٠٢٠».

وتابع: «شرف كبير لي أن أكون جزء من عائلة اللعبة بإطلاق شخصيتي – مارو – يوم١٦أبريل»، وأضاف: «مجهود كبير قد تم بذله من الشركة لتصبح الشخصية بهذه الدقة والاحترافية العالية تمنياتي لكم بتحقيق المكسب الدائم بشخصيتي الجديدة».

يُذكر أن محمد رمضان قد غادر القاهرة الأربعاء متوجها بطائرة خاصة إلى مدينة دبى فى زيارة للإمارات العربية المتحدة بعد أيام من صدور حكم قضائى بغرامة 6 ملايين جنية لصالح الطيار الذى قد تضرر من نشر الممثل صورة له داخل قُمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة.

أنهى «رمضان» كافة إجراءات سفرة بصُحبة خمسة مرافقين له، كما انتظر بصالون كبِار الزوار بصالة رقم 4 والمخصصة للمسافرين من كبار رجال الأعمال لحين إعداد الطائرة الخاصة والتى قد نقلتة إلى دبى وسَط إجراءات احترازية كثيفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم اعلانه عن انضمام إلي عائلة فري فاير من هناك.