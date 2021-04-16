جدة - نرمين السيد - وجاء بنص البيان:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى الكاتب الصحفى الكبير الدكتور مكرم محمد أحمد، والذى توفى بعد مسيرة حافلة بالتفانى والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفى الصبر والرجاء.".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى مكرم محمد أحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.