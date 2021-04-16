فيديو.. وزير الأوقاف: فهم ظواهر النصوص الدينية فقط يضر الدين والمجتمع

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، خلال حديثه فى برنامج "رؤية"، فى حلقة بعنوان: "فهم مقاصد السنة النبوية"، أن الأمة الإسلامية تعانى من فئة يقفون عند ظواهر النصوص، دون فهم مقاصدها، وبناء عليه يتخذون قرارات خاطئة تضر الدين والمجتمع.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الدين الإسلامى عدل كله، وتيسير كله، وإنسانية كله، مستدلًا بقول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
وشدد وزير الأوقاف على أن النبى صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، إلا اختار أيسرهما، إلا إثم أو قطيعة رحم، لافتا إلى أن الإسلام قام على مصالح العباد والبلاد، والرحمة بخلق الله، والحث على الأخلاق الحسنة، من إطعام الجائع، ومدواة المريض، وإماطة الأذى عن الطريق، مشيرا إلى أن من خرج عن العدل، ومكارم الأخلاق، خرج عن مقتضى الأديان والإنسانية.
وأشار الوزير إلى أهمية طلب العلم، والتعلم، مستدلًا بقول التبى صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علم، سهل الله له طريقًا إلى الجنة"، مؤكدًا أن المقصد فى هذا ليس العلوم الشرعية فقط، وإنما كل ما ينفع الناس، سواء فى الطب، أو الهندسة، أو الزراعة.
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