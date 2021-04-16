مندوب مصر بجنيف: مواجهة كورونا تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية للدول

أشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، وفقا لبيان صحفى، إلى أن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية بما يساهم فى رفع حجم الإنتاج العالمى من اللقاحات وسد الفجوة بين المطلوب من اللقاحات والمعروض منها على المستوى الدولى، مشدداً على أهمية وضع ضوابط لضمان استغلال تلك القدرات بشكل آمن وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية باعتبارها المحفز الرئيسى لتشجيع البحث والتطوير فى مختلف المجالات، ولكن دون أن تشكل عائقاً أمام نفاذ الدول إلى اللقاح والدواء اللازمين لاحتواء وعلاج والوقاية من فيروس كورونا.
أوضح جمال الدين أن تصنيع اللقاحات هو أمر معقد، ويعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة ويتطلب استثمارات مستدامة، واستعرض كيفية التغلب على العقبات التى تواجه الدول النامية فى توظيف قدراتها التصنيعية لإنتاج اللقاحات، وذلك من خلال إقامة شراكات بين حكومات الدول والشركات المنتجة للقاحات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية للمساهمة فى زيادة الإنتاج.
وأكد أن تكلفة استمرار الأزمة الراهنة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، تتجاوز بكثير تكلفة دعم الدول ذات القدرات التصنيعية غير المستغلة فى إنتاج اللقاح، وتوفير اللقاح للدول غير القادرة على تقديمه لمواطنيها.
خلصُ المؤتمر إلى أهمية مواصلة المنظمة لرصد التدابير التجارية التى تتخذها الدول فى إطار احتواء الجائحة وتداعياتها، وحثها على نبذ أو الحد من القيود التى تفرضها على صادراتها من اللقاحات والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، مع التوضيح أن معالجة مشكلة نقص اللقاحات والتوزيع غير العادل لها يتطلب بشكل أساسى الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول لزيادة الإنتاج العالمى من اللقاحات، بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات.
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