زراعة دمياط: حصاد 1.700 فدان من محصول القمح بنطاق المحافظة

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط فى تصريح اليوم الجمعة، إن عملية حصاد القمح تسير بشكل طبيعى دون توقف وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كل الشون التى تم تجهيزها لاستقبال المحصول جاهزة للاستقبال وسيتم التوريد خلال أيام.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن النتائج الأولية للحصاد تبشر بإنتاج متميز يصل إلى 22 أردبًا للفدان، وذلك نتيجة اتباع الإرشادات التى قامت بها مديرية الزراعة، فضلا عن المتابعة اليومية من المديرية.