/627283/جالاتا-سراي-يبحث-عن-ضم-أفشة-بنهاية-الموسم-تفاصيل

ذكرت تقرير صحيفة "الصباح" التركية أن جالاتا سراي يبحث عن تقديم عرض للاعب النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري من أجل الحصول علي خدمات صانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

وجاء في التقرير أن محمد مجدي أفشة خطف أنظار كاشفي جالاتا سراي التركي أثناء متابعتهم لمصطفى محمد، وقتما كان في الزمالك قبل أن يتعاقدوا معه في يناير الماضين وإزداد الإهتمام به به ظهورة بشكل قوي منتخب الفراعة الأول في مباريات تصففيات كأس أفريقيا.

وتبحث إدارة جالاتا سراي في الفترة الأخيرة، عن صانع ألعاب صريح بعد أن فسخت عقد المغربي يونس بلهندة قبل عدة أسابيع.

وركز تقرير صحيفة الباح التركية الضوء على أرقام أفشة الفردية والمميزة مع الأهلي، وعلى قدرته على شغل مراكز الوسط الهجومي، وقدرتة علي تقديم الكرة بكل بساطة للمهاجم الصريح، وإمكانياته العالية في مركز صانع الألعاب.

إنضمام أفشة للأهلي

ومن الجدير بالذكر أن أفشة صاحب 25 عاما انضم إلى النادي الأهلي في الإنتقالات الصيفية لموسم 2019 قادما من نادي بيراميدز.، وبدأ أفشة مسيرته مع نادي إنبي وخطف الأنظار، ومنه إنتقل إلى بيراميدز في 2018.

أرقام أفشة مع الأهلي

حقق محمد مجدي أفشة مع الأهلي أن يسجل 3 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة في هذا الموسم، وكان صاحب هدف " القاضية " التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي في شباك غريمة المحلي الزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي اللقاء بين قطبي الكرة المصرية، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض المارد الأحمر 11 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات أخرى بينما لم يتلقى الفريق أي خسارة حتى الأن.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة ، بعد أن خاض الفريق الأبيض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 مواجهات، بينما تعادل الفريق في 3 أخرى، وتلقى هزيمة وحيدة في الدوري.