/627284/أميرة-الحداد-لقاح-كورونا-آمن-ولا-توجد-له-آثار-جانبية

أشادت النائبة أميرة سعد الحداد، بسلامة لقاح فيروس كرونا الذي توفره وزارة الصحة، مؤكدة على تلقيها اللقاح وأسرتها، مشيرة إلى تلقي النواب وأسرهم اللقاح حفاظًا على صحة النواب، وخاصة بعد وفاة عدد من النواب متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

أميرة الحداد تنفى وجود أعراض جانبية للقاح كورونا

وأكدت أميرة سعد الحداد، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أنها تلقت لقاح كورونا ولم تظهر أى أعراض جانبية.

أميرة الحداد تدعوا المواطنين لتلقى لقاح كورونا

وطالبت النائبة أميرة الحداد من ينطبق عليه الشروط الموضوعة بمعرفة وزارة الصحة للحصول على اللقاح، من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أن يسرع فى أخذ اللقاح.

ووجهت عضو مجلس النواب، النائبة أميرة الحداد، تحية شكر وتقدير للعاملين بالقطاع الصحي وكل الفرق الطبية، من أطباء وصيادلة وفنيين وأطقم تمريض، على المجهود الذي بذلوه للحفاظ على صحة المصريين خلال انتشار جائحة كرونا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد بدأ تطعيم أعضاءه بلقاح كورونا، الاثنين الماضى، حيث تناوب أعضاء مجلس النواب، على أخذ اللقاح بقاعة 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قد أعلن عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، والتطعيم الأسبوع الحالى.