/627285/بالأسماء-الطاقم-التحكيمي-لمباراة-القمة-بالدوري

ذكر احمد شوبير أمس في برنامجه علي قنوات أةن تايم سبورت، "ملعب أون تايم سبورت"، عن طاقم التحكيمي لمباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، من لقاء مؤجل من الدور الرابع عشر الدوري الممتاز، والتي من المقرر لها ان تنطلق في الثامن عشر من أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء بين الفريقين استاد القاهرة الدولي.

حكام مباراة القمة

قال شوبير في تصريحات تلفزيوينة، إن لجنة الحكام استقرت على طاقة المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك يوم 18 أبريل، والمرشح الأول لإدارة هذه القمة، هو الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه ابو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين وحكم سيكون على الأرجح أمين عمر.

قرار اتحاد الكرة لمباراة القمة

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة كان واضحا في تصريحاته بإعطاء الثقة في التحكيم المصري، مضيفًا: التصريحات كانت واضحة جدا اننا عندنا حكام جيدين وانك تدي الثقة للحكم المصري موافق عليها جدا ولكن هل تم دراسته أو لا.

وواصل: «اتمنى ان يكون القرار صائب وفي توقيته هيكون في غاية الأهمية ولكن هيفتح صفحة جديدة للتحكيم المصري في لقاءات القمة وفي السوبر لو في داخل مصر هيكون الحكام مصريين وبالتالي على الحكام المصريين يشدوا حيلهم».

واختتم: «فيه ناس بتسأل ان المباراة مش هتتلعب إزاي يعني النهارده الجمعة والماتش الحد حد يديني أمارة ان المباراة لن تقام».