/627287/محمد-الباز-حكومات-مصر-بعد-ثورة-30يونيو-خارقة-للعادة--فيديو

تقديم الإجابات الصريحة والواضحة، كان عنوان لحوار ممتد بين فريق دوت الخليج الإخبارى، والكاتب الصحفى الكبير، محمد الباز، والذى أمتد لأكثر من ساعتين وأكثر، حيث اشتبك مع كلا الملفات والقضايا التى تم طرحها، بدءًا بحياته وبداياته فى عالم صاحبة الجلالة وانتهاءً بالحديث عن الإخوان الذى كان بالمرصاد دومًا لهم.

وعلق الكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، على حكومات ما بعد ثورة 30 يونيه، واصفًا إياها بالخارقة التى بذلت مجهودًا كبيرًا ومضنيًا.

محمد الباز: الحكومة الحالية من نوع خاص

وقال الإعلامى محمد الباز:" الحكومة الحالية، من نوع خاص، فهى لا تكف عن العمل، لأن الرئيس لديه فكرة المتابعة الدورية مستمرة، وهناك العديد من الوزارات مستهدفة من الخصوم، وأنا أرى إن هذه هى أكثر حكومة عملت فى تاريخ مصر".

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز، قائلًا:" هذا ليس معناه إن هناك أشخاص مثاليين، لكن المجمل العام، إن الحكومات التى جاءت بعد ثورة 30 يونيو، حكومات خارقة للعادة، فالدكتور الببلاوى جاء رئيسًا للوزراء لمدة 4 شهور، وكان وجود شخصية دولية على رأس الحكومة مهم، ثم جاء المهندس إبراهيم محلب، ولمسنا حركة وشغل كبير على الأرض، ثم جاءت فكرة الشخص الهادئ والرزين وأن يكون اقتصادى مثل شريف إسماعيل، فالاختيار كان وفقًا لمعايير".

محمد الباز: التغيير الوزارى لإتاحة الفرصة لدم جديد

وأضاف الإعلامى محمد الباز قائلًا:" معظم الوزراء الذى يتم تغييرهم، لإتاحة الفرصة لدم جديد، وليس لأنه مقصر، فالناس بطبيعة الحال محتاجة وجود وجوه جديدة وأشخاص جديدة، وهنا تغييرات كثيرة حصلت، لكن فى النهاية، حتى التغيير اللى مفروض يحصل يحصل وفقًا لنفسية الشعوب".