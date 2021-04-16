فيديوجراف- الأدب مع سيدنا رسول الله.. جزء من الإيمان

جدة - نرمين السيد - حب الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام، وهو شرط من شروط صحة الإيمان، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين".





ومن هذا المنطلق أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك ضمن سلسلة "رؤية" للفكر الدينى المستنير.

والفيديوجراف التالى يبين أن الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضى عدم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

ويبرز الكتاب، فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهى سبيل رحمة الله عز وجل وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب، مع تذييل الكتاب بملحق شعرى مختار بعناية فائقة من عيون المدائح النبوية للبوصيرى وشوقى وسيدنا حسان بن ثابت وغيرهم ممن تألقوا وتأنقوا فى مدائحهم لسيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.