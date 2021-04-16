الإسكان: بدء تسليم أراضي "الإسكان المتميز" لحاجزيها بمدينة ناصر الجديدة يونيو المقبل

يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو المقبل، وحتى يوم الخميس 24 يونيو المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحى الأول، وفيلات بالحى الثانى، بالمدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكترونى، ويُصرح لمالك القطعة، توكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، ويتم إحضار (بطاقة الرقم القومى – إيصال سداد القسط الأول).
وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة (4)، من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021، وقطع الأراضى بالمجاورة (3) من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021، والقطع من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021.
أضاف "عبد الله"، سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من 1 : 50، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 101 : 143، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/6/2021، ويوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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