الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع بالمياه.. كل ما تريد معرفته

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كشف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لشحن العدادت مسبقة الدفع في جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك لتغطي محافظات الجمهورية كافة.

ميكنة الخدمات التجارية

وأكد المهندس ممدوح رسلان، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة تولي أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار رسلان، إلى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.

تركيب 500 ألف عداد مسبق الدفع

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه تم تركيب حوالي 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية.

مزايا العدادات مسبقة الدفع:

القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشري.

تتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه.

يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين خلال الاستخدام.

به نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

تطبيق قراءتي للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه.

المواطن يبلغ عن القراءات من خلال التطبيق.

ملتقى تكنولوجيا المعلومات لشركاتها

فيما عقدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ملتقى تكنولوجيا المعلومات الأول بمقر مركز التدريب بشركة مياه الإسكندرية، بمشاركة إدارات تكنولوجيا المعلومات بـ19 شركة تابعة عبر تقنية الفديو كونفراس.

وجاء ذلك بحضور إدارات تكنولوجيا المعلومات بـ6 شركات تابعة وهي مياه الإسكندرية وصرف الإسكندرية والمنوفية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ.

وأكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء المؤسسى بالشركات التابعة، والمضى قدما نحو التحول الرقمى، وتطوير بيئة العمل بمختلف الإدارات، لتوفير الوقت والجهد المبذولين وزيادة معدلات الأداء.

وقال أحمد بركات مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إن الملتقى استضاف فريق عمل شركة مايكروسوفت مصر، حيث استعرض آخر تكنولوجيات شركة مايكروسوفت والتي يقترح الاستفادة منها في تنفيذ خطط التحول الرقمي بالشركة وشركاتها التابعة وتحسين آليات التواصل التكنولوجية بين الإدارات المختلفة والعمل على استدامة إتاحة الخدمات والبيانات بشكل أمن.