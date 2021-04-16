/627291/تعرف-على-أطول-وأقصر-أيام-رمضان-في-القاهرة-والمحافظات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضًا بين المحافظات وبعضها.

وتابع المعهد في بيان له: "ونظرًا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي.

الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم في رمضان

وأوضح المعهد أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، وتنتهى بيوم الموافق الأربعاء 12 مايو 2021م.

أقصر يوم في رمضان

وأشار المعهد إلى أنه يبلغ أقصر يوم 14 ساعة فى أبو سبمل بمحافظة أسوان، وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق.

أطول أيام رمضان

بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة فى دمياط والسلوم، بينما فى كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام فى آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

أطول وأقصر يوم في القاهرة

وفى القاهرة فإن أول أيام الشهر كان الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة، بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.

حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر للعام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف علام، أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

متى يتم إخراج الزكاة

وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

هل إخراج الزكاة فرض؟

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرجها عن جميع أسرته الزوجة والأبناء.

ويجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد.

حكم زكاة الفطر

شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أما الفقير المعسر الذي لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه غير قادر.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه.

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

عقوبة مانع الزكاة في الدنيا

عقوبة من يمتنع عن إخراج الزكاة، يعذبه الله في الدنيا بأمور عدة، منها أن لا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم.

قيمة زكاة الفطر في رمضان 2021

كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا".