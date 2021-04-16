/627286/إيمان-الألفي-تدعوا-المواطنين-لتلقى-لقاح-كورونا-آمن-وأعراضه-الجانبية-خفيفة

أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن لقاح كورونا الذى توفره وزارة الصحة للقضاء على فيروس كورونا، آمن، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية خفيفة وبمثابة أعراض البرد والأنفلونزا العاديين

إيمان الألفى تشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد

وشددت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظا على صحة الجميع.

إيمان الألفى تدعوا المواطنين لتلقى لقاح كورونا

وطالبت النائبة إيمان الألفي، جميع المواطنين اللذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح، التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجهت إيمان الألفي شكرها للرئيس السيسي على توفير اللقاح فى المستشفيات للمواطنين ،وتيسير الحصول عليه.

كما وجهت شكرها للأطفم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي على ما بذلوه من جهد خلال انتشا. الجائحة ،حفاظا على صحة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد بدأ تطعيم أعضاءه بلقاح كورونا، الاثنين الماضى، حيث تناوب أعضاء مجلس النواب، على أخذ اللقاح بقاعة 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.