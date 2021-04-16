محمد الباز: إيه المشكلة لما الإخواني يعارض من جوا ويتحبس..مش هو عايز يبقي بطل «فيديو»

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كعادته فتح الكاتب الصحفى محمد الباز النار على جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أكد أن إعلامهم مجموعة من الأجراء يتم توظيفهم بشكل معين.

وخلال لقاء ممتد وثرى طرح فيه فريق التحرير أبرز الأسئلة عن ملفات سياسية واجتماعية وإعلامية، وبدوره قدم الكاتب الصحفى محمد الباز إجابات واضحة وصريحة، خاصة ما يتعلق بالإخوان الذى وقف دائمًا أمامهم بالمرصاد.

محمد الباز: التصالح مع الإخوان إهانة للدولة

يرى الإعلامى الكبير محمد الباز، أن فكرة التصالح مع الإخوان به إهانة للدولة المصرية، حيث قال:" تعبير التصالح معهم فيه إهانة للدولة المصرية، فالتصالح يكون بين كفتين متساويتين، وهنا لا يمكن وضع جماعة فى كفة والدولة فى كفة أخرى، فتلك العصابة فى كفة والشعب فى كفة، فلما تيجي دلوقتى تقول نتصالح على أساس اية، المشكلة الآن مشكلة شعب، والرئيس نفسة لا يملك القرار فى التصالح مع الإخوان لأن المواطنون دخلوا عنصر فى المعركة ، لماذا يكون داخل الدولة جماعة يدين لها الناس بالولاء أكثر من الدولة.

محمد الباز عن إعلام الإخوان: مجموعة من الأجراء

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز، ديثه قائلًا:" أطلق على إعلامييين الإخوان " الأجراء " فهناك بعض العناصر الإخوانية هم رأس الحربة، مثل معتز مطر ومحمد ناصر، هذا الإعلام دوره التشكيك ومهاجمة أي شئ وليس لدية ثوابت سوى الهجوم على الدولة المصرية والتحريض عليها، فالتعامل معهم إعلاميا يكون من خلال كشف عواره وتوضيح الحقيقة للمتلقي.