منحة ال 500 جنيه لشهر رمضان للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة المصرية والأشخاص المستحقين2021

بدأت رسائل جديدة للمستحقين عبر هاتفهم المسجل لدى القوى العاملة المصرية، حيث أن الرسائل تبلغهم بموعد ومكان صرف منحة ال 500 جنيه، وذلك من المنحة المقدمة من رئاسة الوزراء، وجاء توقيت صرف هذه المنحة في شهر رمضان الكريم لعام 1442، حيث عدها البعض أنها منحة رمضان الكريم، حيث أن توقيت صرف المنحة في الشهر الكريم جاء مناسباً لأغلب الأشخاص المستحقين، فتوالت الرسائل لبعض الأشخاص الذين لم يصرفوا من قبل وقاموا بتحديث بياناتهم، وهناك اشخاص لم يصرفوا المرحلة الثانية أيضاً وتم إرسال رسالة لهم بموعد ومكان الصرف من البريد أو البنك الزراعي.

منحة ال 500 جنيه لشهر رمضان الكريم للعمالة الغير منتظمة 2021

في شهر رمضان الكريم بدأت رسائل للمستحقين الذين صرفوا المنحة الأولى وقاموا بتحديث بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة المصرية، وتم إرسال بعض الرسائل للذين لم يقوموا بالصرف مسبقاً، حيث أنه يوجد بعض المستحقين صرفوا منحة الثلاثة شهور كاملة 1500 جنيه في شهر رمضان الكريم، حيث أنه بعد فتح تحديث البيانات الشهور الماضية للعمالة الغير منتظمة قام الكثير من الأشخاص بتحديث بياناتهم بعد أن قاموا بصرف المرحلة الأولى من منحة ال 500 جنيه، وتم صرف مرحلة أخرى لهم (المرحلة الثانية)، ولكن تم استثناء بعض الأشخاص الغير مستحقين بعد مراجعة بيانتهم، حيث أنه بعد أن انتهت الوزارة من إرسال الرسائل من رقم 2030 للمستحقين عادت مرة أخرى في شهر رمضان الكريم لترسل رسائل أخرى لبعض المستحقين للمنحة، حيث أن بعض الأشخاص لم يصرفوا من قبل، وفي حال وصول الرسالة للمستحق عليه التوجه إلى في الموعد والعنوان المذكور في الرسالة لصرف المنحة.

صرف ال 500 جنيه وشكاوي عدم استلام المنحة للمستحقين بعد إرسال رسالة لهم

يوجد بعض الأشخاص يشتكون أنهم استلموا رسائل من 2030، ولكن شاهدوا هذه الرسائل متأخراً أو أن البريد لم يقوم بصرف المنحة لهم لأسباب أخرى، وفي هذه الحالة يذهبوا للبريد المذكور بالرسالة أولاً، وفي حالة حدوث أي مشكلة في الصرف يمكنهم عمل شكوى على بوابة الشكاوي الخاصة برئاسة الوزراء لمنحة ال 500 جنيه، حيث يقوم الشخص بعمل شكوى على الموقع والاحتفاظ برقم الشكوى لمعرفة موقف شكوته خلال أيام، أو يمكن الاتصال من خلال الرقم الموحد للشكاوي (19468)، وتسجيل شكوتك معهم بعد إعطاءهم بياناتك ومدى تضررك من العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة، وهناك بعض المستحقين مازالت الرسائل يتم إرسالها لهم بموعد ومكان الصرف في شهر رمضان الكريم.