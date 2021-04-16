انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي.. بالخطوات طرق دفع الفاتورة من المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - العديد من الأفراد المصريين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حيث من الممكن الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي من خلال الرابط التي وضعته المصرية للاتصالات بوضع الرقم الخاص بالشخص، ويمكن أيضا تسديد الفاتورة إلكترونيا عبر الدخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وهذا من أجل الابتعاد عن الازدحام بسبب فيروس كورونا.

كيفية تسديد فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع كل المستخدمين للخدمات الخاصة بالخط الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات أن يسددوا فاتورة التليفون الأرضي عبر العديد من الطرق.

طرق تسديد فاتورة التليفون والخط الأرضي

تقدم الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي خدمة التسديد الإلكتروني لفاتورة التليفون الأرضي وكذلك خدمة تسديد فاتورة الإنترنت.

كما يستطيع العميل تسديد فاتورة الخط الأرضي عن طريق بنك الأهلي أو البنك التجاري الدولي، كذلك توجد خدمة متميزة ويمكن للمستخدم الدفع عن طريقها وهي خدمة وي باي، كما تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الدفع عبر جميع الفروع الخاص بها والمتواجد في معظم المحافظات المصرية وهذا من أجل التسهيل على العملاء تسديد فاتورة الخط الأرضي للشهر ابريل.

كما يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي عبر الدخول للبوابة الإلكترونية للشركة المصرية للاتصالات وتسديد فاتورة التلفون الأرضي عبر الطرق التي ذكرناها سابقا.

كيفية ورابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بمجرد الوصول للبوابة الإلكترونية المصرية للاتصالات سوف تظهر للعميل نافذة موجود فيه إدخال كود المنطقة وبالتالي كتابة كود المنطقة المسجل فيها التلفون الأرضي وتدوين أيضا الرقم الخاص بالخط الأرضي في الخانة التالية، والنقر مباشرة على زر إظهار الفواتير، كما يستطيع كل العملاء الذين يستخدمون الخطوط الأرضية الاستعلام وتسديد فاتورة الخط الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات السابق.