/627295/البرلمان-العربي-ينظم-ورشة-عمل-حول-منظومة-التطوير-الإداري-الجديدة

وألقى معالي النائب الدكتور حسن المدحاني، نائب رئيس البرلمان العربي، محاضرة زاخرة تضمنت عدد من المحاور العلمية التي تعمل على تحقيق الأهداف مثل متطلبات نجاح التطوير الإداري، محاور ومؤشرات قياس الأداء الفردي والمؤسسي، إعداد وصياغة ونشر الاستراتيجية الكلية للمؤسسة، وخطط انتقاء وإعداد وتقويم القيادات الإدارية، وكذلك منظومة الموارد البشرية والنظم المرتبطة بها، والمناخ التنظيمي وأدوات تطويره.

البرلمان العربى يستنكر الاعتداءات الإرهابية للعراق

هذا وكان البرلمان العربي، قد استنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل وبغداد ،معربا عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منه وتسعى لتقويض أمنه ووحدته واستقراره .

البرلمان العربى يعلن تضامنه مع العراق

وأكد البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم -تضامنه الكامل ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمن واستقرار العراق.

وأعرب البرلمان العربي عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا الحوادث الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن انفجار كبير وقع في مدينة الصدر شرق بغداد بسيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 4 أفراد وإصابة 17 .

كما تم إستهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة مساء أمس.