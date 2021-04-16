تشييع جنازة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد بحضور رموز الصحافة والإعلام « فيديو»

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شيع عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين فى مصر والوطن العربى جنازة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، الذى وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 86 عام.

موقع دوت الخليج رصد منذ دقائق فيديو لتشييع جنازة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، والذى توفى أمس عن عمر يناهز 86 عام بعد صراعمع المرض

دوت الخليج في فيديو لتشييع الجنازة

ورصد موقع دوت الخليج الإخبارى، مشهد تشييع الجنازة من مسجد آل رشاد، والذى حضره الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والإعلامى نشأت الديهى، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ووكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين.

مسيرة كبيرة للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، كان نقيبًا للصحفيين أكثر من مرة، كما تولى رئاسة المجلس الأعلى للإعلام من قبل الرئيس السيسي.

الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق. وعمل قبل ذلك مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالاهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

كما شغل في العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، والمعروف أنه كان من مؤيدي الرئيس المصري حسني مبارك وسياسته في جميع المجالات.